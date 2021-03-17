Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина «убийцей»

Президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста телекомпании ABC о том, считает ли он президента России Владимира Путина «убийцей».

Байден дал эксклюзивное интервью журналисту Джорджу Стефанопулосу. Речь о Путине зашла в контексте опубликованного накануне доклада американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в США.

По словам Байдена, во время телефонного разговора с Путиным в январе он предупредил российского президента о «последствиях» в случае, если российское вмешательство подтвердится. Какими будут эти последствия — Байден не сказал. Ранее появились сообщения о том, что США уже на будущей неделе могут ввести новые санкции в отношении России как в связи с вмешательством, так и из-за недавних хакерских атак.

По словам Байдена, свой телефонный разговор с Путиным он начал словами: «Я знаю вас, и вы знаете меня» — после чего предупредил о возможных санкциях. При этом президент США отметил, что его администрация готова работать с Россией в случае, если это необходимо, в качестве примера приведя продление договора СНВ-3.