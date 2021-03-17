«Є провадження щодо ПриватБанку і Укрнафти» — про стан розслідування справ, у яких фігурує Коломойський

Наразі Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розслідує два провадження, у яких фігурує олігарх Ігор Коломойський

Про це керівник САП Максим Грищук сказав в інтерв’ю «РБК-Україна».

Відповідаючи на питання, чи є в українських антикорупційних органів справи, які б досліджували факти «корупції» окремо Коломойського, Грищук зауважив, що «прямої відповіді немає», оскільки САП розслідує фактові справи і не можна казати, що вони проти тої чи іншої особи.

«В нас є провадження щодо ПриватБанку і Укрнафти, якщо брати до уваги тих осіб, яких ви назвали. Розслідування у них триває», — сказав Грищук.

Він додав, що по ПриватБанку наразі реалізований один з епізодів, а у справі Укрнафти — тривають експертизи.

«По Привату ось один з епізодів реалізований, є ще декілька, зокрема, в одному наразі чекаємо відповіді на міжнародні запити. По Укрнафті складніша ситуація — там призначені експертизи. Частина з них і досі триває», — сказав Грищук.

При цьому, за його словами, з американською стороною САП співпрацює лише в межах міжнародних договорів — у випадку, якщо американська сторона скеровувала запит на виконання міжнародного доручення. Проте, на питання, чи такі доручення були, Грищук відповів, що це таємниця слідства.

Крім того, Грищук зазначив, що САП не працює «за вказівкою» президента України Володимира Зеленського, який проголосив «боротьбу з олігархами».

«Ми працюємо по матеріалах, ми не працюємо на догоду політичним моментам. Ми працюємо лише по матеріалах і по КПК (Кримінально-процесуальному Кодексу — ред.). Якраз ця антикорупційна структура і створена, щоб працювати незалежно від політичних і інших впливів. Назбирали детективи матеріал, прокурор вважає, що цього достатньо для притягнення до відповідальності, тоді і пред’являється підозра. Як це, наприклад, було в справі Привату: прийшла експертиза, склався пазл, і ми повідомили про підозри», — наголосив Грищук.