Искусственный интеллект вычислил самого быстрого пилота F1 в истории Сестра Ким Чен Ына потребовала прекращения совместных учений США и Южной Кореи » Житель Кельна повелся на фальшивый твит Илона Маска и потерял больше 500 тыс. долларов Момент, когда он потерял 564 тыс. долларов, Себастиан всегда будет вспоминать с чувством одновременно гнева и стыда. А накануне вечером ничто, как говорится, не предвещало… Они с женой смотрели сериал на Netflix, а потом она пошла спать, а он остался на диване с телефоном. И вот тут пришел твит от Илона Маска. «Маск написал «Dojo 4 Doge?», и мне стало интересно, что бы это значило, — рассказал Себастиан Би-би-си. — Внизу была ссылка, я нажал на нее и увидел, что он раздает биткоины!» Был там и включенный таймер, а сайт обещал участникам, что они могут удвоить полученные суммы. Состязание выглядело так, словно его устроила команда Tesla под руководством Маска. Участникам предлагалось посылать любую сумму от 0,1 до 20 биткоинов (примерно от 6 тыс. до миллиона 200 тыс. долларов), и команда обещала удвоить выплаты по ставкам. Игра по максимуму Себастиан перепроверил опознавательный логотип рядом с именем Маска, а потом стал решать, стоит ли ему послать 5 или 10 биткоинов. «Надо делать ставки по максимуму, ведь это настоящая игра, решил я и отправил 10 биткоинов», — рассказывает Себастиан. Следующие 20 минут, пока тикал таймер, он сидел у себя дома в Кельне и каждые 30 секунд обновлял картинку на экране в ожидании, когда приз попадет в его электронный кошелек. Потом он увидел очередной зашифрованный твит от Маска, который убедил его в том, что игра была настоящей. Но когда таймер на экране обнулился, Себастиан осознал, что это было грандиозное надувательство. «Я откинулся головой на подушку, сердце у меня так и колотилось, я подумал: ну вот, я только что лишил свою семью состояния, распрощался со средствами, которые откладывал на раннюю пенсию, и отменил все предстоящие каникулы с детьми. Я поднялся в спальню, присел на край кровати, разбудил жену и рассказал ей, что совершил ошибку, чудовищную ошибку». Той ночью Себастиан (он попросил Би-би-си не называть его настоящее имя) так и не смог заснуть. Вместо этого он провел несколько часов, отправляя электронные послания на фальшивый сайт и твиты на фальшивый аккаунт Илона Маска в попытке вернуть хотя бы часть денег. Однако в итоге он вынужден был признать, что навсегда расстался со своими биткоинами. Тем временем аналитики из компании Whale Alert в Амстердаме с ужасом наблюдали, как Себастиан переводит 10 биткоинов, и как через несколько дней кто-то анонимно ими завладел. Whale Alert несколько месяцев пыталась заставить власти принять меры против мошенников, но так и не дождалась никаких действий. В задачу таких блокчейновых компаний, как Whale Alert, входит анализ открытых данных о движении криптовалют в реальном времени для выявления существующих тенденций и отслеживания этих валют. Аналитики выявили, какими электронными кошельками пользуются злоумышленники, специализирующиеся на «бесплатной раздаче», и отметили, что те делают все больше денег на своих махинациях, но 10 биткоинов, потерянных Себастианом, стали самой крупной суммой, похищенной в ходе одной транзакции.