Власти Китая решили принять жесткие меры к технологическим компаниям

Президент Китая Си Цзиньпин решил усилить надзор за так называемыми «платформенными» компаниями. Это является признаком того, что Пекин будет и дальше принимать жесткие меры против технологических гигантов страны, пишет CNBC.

Под «платформенными» понимаются технологические компании, занимающиеся чем угодно, от социальных сетей до электронной коммерции. Глава Китая отметил, что необходимо ускорить совершенствование законов, чтобы своевременно заполнить пробелы и лазейки в правилах для таких предприятий.

Власти считают, что регулирующие органы должны предотвратить монополию, способствовать справедливой конкуренции, остановить беспорядочное увеличение капитала и создать «систему прав собственности на данные». IT-гиганты накопили огромный объем данных и получили слишком большую рыночную власть, считает Си Цзиньпин.