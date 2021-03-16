Великобритания нарастит ядерный арсенал из-за агрессии России

Как отмечает издание, подобное предложение содержится в Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании, публикация которого намечена на 16 марта. По данным газеты, в 100-страничном документе речь, в частности, идет о наращивании на 40 процентов количества боеголовок, используемых в ракетах Trident II на британских субмаринах — со 180 до 260. В общей сложности на эти цели планируется выделить около десяти миллиардов фунтов стерлингов.

Предполагается, что подобные меры позволят Великобритании «укрепить статус королевства как ядерной державы и надежного союзника США в сфере обороны». Кроме того, в Лондоне надеются, что наращивание ядерного арсенала позволит стране эффективнее противостоять угрозам, которые якобы исходят от России и Китая. В настоящее же время Британия существенно отстает от ряда других стран по числу ядерных боеголовок: России (около 4,3 тысячи), США (около 3,8 тысячи) и Китая (около 320), напоминает The Guardian.

Таким образом, подчеркивает издание, Великобритания впервые за почти 30 лет перейдет от последовательного разоружения к наращиванию своего военного потенциала.