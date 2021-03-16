Ватикан запретил священникам благословлять однополые союзы

Пары, заключающие однополые союзы, не могут получать благословение католической церкви. Такое решение опубликовала Конгрегация доктрины веры в Ватикане.

Согласно документу, который подписал, в том числе папа Франциск, не разрешается давать благословение «отношениям или даже стабильным партнёрствам, предполагающим сексуальную практику вне брака» между мужчиной и женщиной, потому что они не согласуются с замыслом Творца.

В документе подчёркивается, что мужчин и женщин с гомосексуальными наклонностями «следует принимать с уважением, состраданием и чуткостью». «Бог любит каждого человека, и Церковь делает так же», — напоминается в документе. Католикам следует избегать любых признаков несправедливой дискриминации в отношении геев и следить за тем, чтобы отрицательное суждение о благословении однополых союзов не подразумевало осуждение самих людей.

Опубликованное решение стало формальным ответом на запросы ряда католических епархий. Как отмечает Reuters, в последнее время многие священники в западных странах фактически начали практиковать благословение однополых союзов вместо браков. Это вызывает недовольство консервативных прихожан и священников церкви, к которой причисляют себя около полутора миллиардов человек.

В начале своего понтификата в 2013 году папа римский Франциск заявил, что он не вправе судить «гомосексуалов, которые ищут Бога в доброй воле». В 2020 году понтифик высказался в поддержку легализации однополых союзов в светском обществе.