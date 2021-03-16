В Швейцарии разработали «деревянное» электричество

Исследователи из Швейцарской высшей технической школы создали химически модифицированную древесину и сделали ее более сжимаемой, превратив в мини-генератор. При сжатии материал генерирует электрическое напряжение. Такая древесина может служить в качестве биосенсора или строительного материала, который генерирует энергию.

Инго Бургерт и его команда показали, что древесина — это гораздо больше, чем просто строительный материал. В своих экспериментах они улучшили свойства древесины, чтобы использовать ее в новых областях применения. Например, они уже разработали высокопрочную, водоотталкивающую и намагничивающуюся древесину.

Теперь, совместно с исследовательской группой Empa, команда использовала один химический и биологический процесс для получения электрического напряжения из деревянной губки. При этом они усиливают пьезоэлектрический эффект древесины.

Исследователи объяснили, что при эластичной деформации пьезоэлектрического материала он генерирует электрическое напряжение. Технология измерения регистрирует это явление с помощью датчиков, которые при механическом напряжении генерируют сигнал заряда. Однако многие материалы, часто используемые для этих датчиков, непригодны для биомедицинских применений. Например, цирконат-титанат свинца (PZT) не может быть использован на коже из-за токсичного свинца.

Дерево также обладает естественным пьезоэлектрическим эффектом, но генерирует только очень низкое электрическое напряжение. Однако ученые смогли увеличить его напряжение, изменив химический состав древесины.