В России сахар стал дефицитом

Оптовая цена на сахар у «Русагро», одного из крупнейших производителей в России, подскочила в IV квартале 2020 года сразу на 78% в годовом сопоставлении — с 21,9 до 39,2 руб. за 1 кг.

В среднем за весь минувший год сахар подорожал в опте по сравнению с 2019-м на 7% — с 27,5 до 29,5 руб. за 1 кг, сообщает РБК со ссылкой на отчет группы.

В документе указывается, что отпускные цены на сахар увеличились из-за повышенного спроса в условиях небольшого урожая сахарной свеклы в 2020 году и пандемии COVID-19. Средняя цена сахарной свеклы более чем удвоилась в 2020 году — с 1,6 до 3,4 руб. за 1 кг.

В настоящее время чиновники стараются остановить рост цен и в опте, и в рознице. При этом генеральный директор «Русагро» Максим Басов заверил сегодня в ходе онлайн-конференции, что агрохолдинг выполняет обязательства по соглашениям по ценам на сахар и подсолнечное масло, в то же время ждет их завершения 1 апреля 2021 года, отмечает ТАСС.

Еще в декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена — 110 руб. за литр. Стоимость сахара установлена на уровне 36 руб. и 46 руб. за кг соответственно. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.