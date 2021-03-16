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В Раде зарегистрировали законопроект о денонсации Харьковских соглашений

В Верховной Раде предлагают денонсировать Харьковские соглашения

Об этом говорится в карточке законопроекта.

Последний этап прохождения документа — прорабатывается в комитете.

Авторы — нардепы от фракции «Слуга народа» Александр Аликсийчук и Олег Дунда.

«Реализация положений закона в случае его принятия приведет к дополнительным доходам в государственный бюджет Украины в результате перевода (изменения целевого назначения) земель, занимаемых Черноморским Флотом РФ, в рекреационную зону, и полученной возможности привлечения инвестиций в крымский регион», — подчеркивается в пояснительной записке.

  • Харьковские соглашения  документ между Украиной и Российской Федерацией, подписанный в Харькове президентом Украины Виктором Януковичем и президентом России Дмитрием Медведевым, согласно которому срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе продлен с 2017 до 2042 года.
  • Как указано в самом соглашении, срок пребывания флота увеличен в обмен на удешевление для Украины российского газа путем применения скидки в виде аннулирования таможенных пошлин.
  • Денонсировано в одностороннем порядке Государственной Думой РФ 31 марта 2014.
16 марта, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
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