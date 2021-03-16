В Швейцарии разработали «деревянное» электричество Британия исключила Россию из списка «супердержав» » В Раде зарегистрировали законопроект о денонсации Харьковских соглашений В Верховной Раде предлагают денонсировать Харьковские соглашения Об этом говорится в карточке законопроекта. Последний этап прохождения документа — прорабатывается в комитете. Авторы — нардепы от фракции «Слуга народа» Александр Аликсийчук и Олег Дунда. «Реализация положений закона в случае его принятия приведет к дополнительным доходам в государственный бюджет Украины в результате перевода (изменения целевого назначения) земель, занимаемых Черноморским Флотом РФ, в рекреационную зону, и полученной возможности привлечения инвестиций в крымский регион», — подчеркивается в пояснительной записке. Харьковские соглашения — документ между Украиной и Российской Федерацией, подписанный в Харькове президентом Украины Виктором Януковичем и президентом России Дмитрием Медведевым, согласно которому срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе продлен с 2017 до 2042 года.

Как указано в самом соглашении, срок пребывания флота увеличен в обмен на удешевление для Украины российского газа путем применения скидки в виде аннулирования таможенных пошлин.

Денонсировано в одностороннем порядке Государственной Думой РФ 31 марта 2014.