В «Миссии невыполнимой 7» произошло большое актерское пополнение

Из Инстаграма режиссера Кристофера МакКуорри стало известно, что к проекту присоединились пять новых актеров.

Это Индира Варма из «Игры престолов», Марк Гэтисс из «Шерлока», Кэри Элвес из «Пилы», комик Роб Делани, исполнивший камео во втором «Дэдпуле», и Чарльз Парнелл из предстоящего сиквела «Лучшего стрелка».

Кто кого сыграет, не уточняется. Напомним, что съемки седьмой «Миссии», которые неоднократно прерывались из-за пандемии, приближаются к завершению. Релиз запланирован на 18 ноября 2021 года.