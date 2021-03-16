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В «Миссии невыполнимой 7» произошло большое актерское пополнение

В "Миссии невыполнимой 7" произошло актерское пополнение

Из Инстаграма режиссера Кристофера МакКуорри стало известно, что к проекту присоединились пять новых актеров.

Это Индира Варма из «Игры престолов», Марк Гэтисс из «Шерлока», Кэри Элвес из «Пилы», комик Роб Делани, исполнивший камео во втором «Дэдпуле», и Чарльз Парнелл из предстоящего сиквела «Лучшего стрелка».

Кто кого сыграет, не уточняется. Напомним, что съемки седьмой «Миссии», которые неоднократно прерывались из-за пандемии, приближаются к завершению. Релиз запланирован на 18 ноября 2021 года.

16 марта, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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