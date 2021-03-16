В Китае нашли «близнеца» коронавируса

У летучих мышей, водящихся в китайской провинции Юньнань, выявили четыре вируса, генетически близких вызвавшему пандемию-2020 вирусу SARS-CoV-2. Как передает MedDaily, особенно близок новому коронавируса оказался один из них.

Схожесть «брата-близнеца» с возбудителем коронавирусной инфекции составила 94,5%, установили ученые из Шандуна. В ходе анализа они изучили 411 образцов, собранных у представителей 23 видов летучих мышей в мае 2019 — ноябре 2020 года.

Новый вирус получил наименование RpYN06. Отмечается, что он отличается от виновника пандемии отсутствием спайкового белка, который помогает коронавирусу атаковать человеческий организм и размножаться в нем.

Авторы открытия требуют усилить надзор за потенциально опасными вирусами, поскольку они могут преодолеть видовой барьер и вызвать новую пандемию.