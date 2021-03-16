В Китае члены экипажа самолета во время полета устроили драку с тяжелыми травмами

Китайская авиакомпания Donghai Airlines в понедельник заявила, что временно отстранила от работы пилота и стюарда, которые устроили драку во время полета.

Инцидент произошел во время выполнения внутреннего рейса 20 февраля. Тогда пилот и стюард поссорились во время полета и устроили драку. В результате оба получили травмы.

В сообщении авиакомпании отмечается, что от выполнения своих обязанностей также отстранены четыре руководителя компании, включая вице-президента, и 11 менеджеров среднего звена.

Ранее газета South China Moning Post сообщила, что причиной драки между членами экипажа стало замечание пилота в адрес стюарда, который якобы не смог объяснить пассажиру бизнес-класса необходимость пропустить пилота первым в туалет. В результате драки у стюарда была сломана рука, а пилот потерял зуб.

Donghai Airlines — китайская авиакомпания со штаб-квартирой в городе Шэньчжэнь, работающая в сфере региональных пассажирских и грузовых перевозок. Портом приписки перевозчика и его главным транзитным узлом является международный аэропорт Шэньчжэн.