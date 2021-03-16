В Иудейской пустыне обнаружены древнейшие переводы Торы и артефакты возрастом 6 тысяч лет



Управление древностей называет все находки «невероятными». Нашли их в «Пещере ужаса» в Нахаль Хевере возле Мертвого моря. Пещера называется так, потому что добраться до нее можно только с помощью альпинистского оборудования.



Археологи обнаружили древнейшие из известных отрывки переводов на греческий язык книг пророков Захарии и Нахума, всего около 20 отрывков.



Также было найдено захоронение ребенка давностью 6 тысяч лет. Мумифицированный скелет хорошо сохранился, как и одеяло, которым накрыли ребенка.





Абсолютно целой была найдена корзина, которой больше 10 тысяч лет, и монеты периода Бар-Кохбы.

Команда ученых просит продолжить финансирование, так как в районе Мертвого моря могут найтись немалые ценности. При этом археологи действуют наперегонки с мародерами, которые также прочесывают Иудейскую пустыню в поисках древностей.



https://news.israelinfo.co.il/kaleidoscope/93531