В Испании стартует проект по переходу на четырехдневную рабочую неделю

Порядка 200 компаний в Испании примут участие в пилотном проекте четырехдневной рабочей недели при сохранении текущих уровней зарплат, сообщила в понедельник британская газета The Guardian.

Правительство страны будет компенсировать компания-участникам проекта затраты от перехода на четырехдневную рабочую неделю — 100% в первый год, 50% и 33% — во второй и третий.

До сих пор неизвестны подробные детали запуска пилотного проекта, однако, как ожидается, в нем примут участие несколько компаний по желанию, в том числе и государственные организации и ведомства с численностью персонала от 3 до 6 тыс. человек.

Проект должен запуститься осенью этого года.