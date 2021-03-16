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В 39-й день протестов в Мьянме были убиты еще 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли и более 60 получили ранения в понедельник в ходе разгона силами безопасности акций против военного переворота в Мьянме, говорится в ежедневном отчете Ассоциации помощи политическим заключенным.

По данным правозащитников в понедельник протестующие погибли в городах Янгон, Мандалай, Баго, Магуэ, Монива и других.

Всего с начала протестов в Мьянме 4 февраля силами правопорядка были убиты 183 человек, при этом только в субботу, 14 марта, погибли 74 человека, 2 тыс. 175 человек были арестованы.

По данным ООН, по меньшей мере убиты 138 демонстрантов.

Как сообщалось, в Мьянме с 1 февраля у власти находятся военные, которые арестовали главу МИД и государственного советника — лауреата Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи и еще ряд высокопоставленных чиновников. Свои действия начальник Генштаба ВС Мьянмы Мин Аунг Хлаинг и другие члены хунты называют ответом на обвинения в массовых фальсификациях на выборах 8 ноября. После этого в стране вспыхнули протесты, на которые путчисты ответили силой и спецсредствами, из-за чего погибли десятки митингующих.

16 марта, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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