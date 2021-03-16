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Уникальное открытие: ученые нашли хорошее средство от облысения

Причиной потери волосяного покрова на голове медики считают неправильную работу гормонов. Андрогенетическую алопецию вызывает дигидротестостерон (ДГТ) вместе с ферментом 5-альфа-редуктазы, объясняют ученые, пишет «Профиль».

Однако корейские ученые выяснили, что есть кое-что, что блокирует действие 5-альфа-редуктазы и оказывает антиандрогенное действие. Они провели исследование с участием 76 мужчин с легкой или умеренной алопецией. Их поделили на две группы — в течение 24 недель одну заставили употреблять в день по 400 мг масла тыквенных семечек, а другую — плацебо.

Ученые сравнивали фото до и после, а также отслеживали толщину волос и их количество.

Оказалось, что у мужчин, употреблявших масло тыквенных семян, за 24 недели волосяной покров стал гуще в среднем на 40%. Более того, не было зафиксировано никаких побочных эффектов. Подробно эксперимент и результаты были описаны в научном журнале Hindawi.

16 марта, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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