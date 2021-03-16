«  
  »

У Tesla появился очередной опасный конкурент

Автоконцерн Volkswagen решил стать мировым лидером в производстве электромобилей к 2025 году и таким образом выступит очередным конкурентом Tesla. Информация о планах компании появилась на ее сайте.

Среди прочего компания планирует капитально вложиться в производство батарей и постоянно наращивать долю электромобилей среди продаж. Volkswagen готовится полностью перейти на модульный выпуск электромобилей на базе платформы Modular Electric Drive Toolkit (MEB), которая будет развернута в Европе, Китае и США.

В середине февраля о намерении конкурировать с Tesla объявил Jaguar Land Rover. Британский автопроизводитель готовится полностью перейти на электрические двигатели к 2039 году, прекратив вредные выбросы в атмосферу. Кроме того, 60 процентов продаваемых машин марки Land Rover будут оснащены электрическими силовыми агрегатами к 2030 году.

16 марта, 2021 | Tags: | Category: Наука, Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  