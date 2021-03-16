У Tesla появился очередной опасный конкурент

Среди прочего компания планирует капитально вложиться в производство батарей и постоянно наращивать долю электромобилей среди продаж. Volkswagen готовится полностью перейти на модульный выпуск электромобилей на базе платформы Modular Electric Drive Toolkit (MEB), которая будет развернута в Европе, Китае и США.

В середине февраля о намерении конкурировать с Tesla объявил Jaguar Land Rover. Британский автопроизводитель готовится полностью перейти на электрические двигатели к 2039 году, прекратив вредные выбросы в атмосферу. Кроме того, 60 процентов продаваемых машин марки Land Rover будут оснащены электрическими силовыми агрегатами к 2030 году.