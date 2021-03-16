Twitter планируют в России полностью заблокировать

Роскомнадзор через месяц полностью заблокирует Twitter на территории РФ, если сервис не удалит запрещенную информацию. Об этом предупредил замглавы Роскомнадзора, сообщает ТАСС.

Напомним, 10 марта ведомство объявило, что начало замедлять трафик для Twitter в России, чтобы вынудить компанию соблюдать российские законы и удалять запрещенную к распространению информацию. При этом претензии российских властей к Twitter остаются без ответа со стороны компании. Роскомнадзор «готов к любому диалогу, лишь бы он был», уверяли в ведомстве.

Также Роскомнадзор направил в мировой суд три протокола об административных нарушениях, потому что Twitter не удалял запрещенный контент. Ведомство ранее уже предупреждало Twitter о возможной блокировке, если запрещенный контент не будет удален.