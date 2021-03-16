Telegram взял в долг $1 млрд, чтобы раздать долги

Группа Telegram в пятницу, 12 марта, впервые разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации и привлекла на рынке $1 млрд. Размещение прошло по цене номинала, ставка составила 7% годовых. Об этом РБК сообщил источник, «получивший удовлетворение своей заявки».

Минимальный лот для участия составлял $500 тыс. Бонды размещены до 2026 года, первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 года. Номинал одной бумаги составил $1 тыс., купонный период — полгода.

Кроме того, одним из условий выпуска облигаций стало предоставление владельцам возможности конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения компании в случае проведения IPO.

Организатором размещения облигаций на внебиржевом рынке выступал сам Telegram, но у компании было несколько агентов: VTB Capital и Aton — в России, о чем свидетельствует информация на сайте Cbonds. Еще одним агентом источник РБК называет «Альфа-капитал». Представители всех инвестиционных структур отказались от комментариев.

По словам источника РБК, компания проводит размещение облигаций напрямую, без участия андеррайтеров и сторонних организаторов.

Спрос на облигации Telegram был ажиотажным, отмечает Forbes: книга заявок оказалась переподписана в два раза, и Павел Дуров раздумывал о том, чтобы увеличить предложение до $1,5 млрд.

Деньги нужны Дурову, 37-летнему уроженцу Санкт-Петербурга, чтобы расплатиться с кредиторами, которым к концу апреля Telegram должен вернуть около $700 млн.