Скандальный UFC 259: Ян дисквалифицирован

Почему номерной бой 259 завершился грандиозным скандалом. При чем тут Петр Ян? Что случилось со Стерлингом?

Петр Ян vs Стерлинг

Организаторы UFC сумели достойно провести 259 по счету шоу-вечер боев. Было сложно подготовить все условия по нормам безопасности, оставались недопонимания со службой эпидемиологического контроля. Последние трения устранили буквально за неделю до старта боев.

Всего организаторы запланировали пятнадцать поединков, а кульминацией вечера должно было стать титульное противостояние между Петром Яном и претендентом Стерлингом. Стороны готовились к поединку в полном соответствии с канонами:

— скандальные заявления в соцсетях;

— перепалки между промоутерами;

— угрозы.

Но никто из зрителей и не мог предположить, как далеко зайдут спортсмены. Букмекерское сообщество предполагало, что поединок продлится долго. Фаворитом считался российский боец. Лучший коэффициент на победу Петра предлагала Melbet букмекерская контора. Высокие котировки линии этой популярной бк не вызывают удивления у экспертов популярного беттинг-портала. Они несколько недель назад провели тщательное исследование деятельности бк Мелбет и выяснили мизерный уровень маржи. Итогом скрупулезной работы стал обзор, доступный в свободном доступе на страницах портала.

Первая защита пояса

Неутомимый Петр первый раз проводил защиту титула. Мало того, он не был в октагоне более восьми месяцев. Жарким летом 2020 года Петр сразился с бразильским ветераном Жозе Альдо. Победа позволила Петру первый раз в карьере назвать себя чемпионом.

Защита титула проходила против первого номера рейтинга, Алджэмейна Стерлинга. Мотивация спортсменов зашкаливала, поэтому в клетке сразу началась «жаришка».

Бой

Стерлинг активно начал первые минуты. Его план был прост — ошеломить чемпиона, ожидающего вязкую борьбу на первых минутах. Несколько раз американец серьезно пробил защиту сибиряка. Петр выжидал, стараясь погасить темп. Оценив потенциал оппонента, Петр провел несколько интересных подходов и влепил Стерлингу тейкдаун.

После перерыва Петр уже захватил инициативу и стал методично избивать Стерлинга. В четвертом раунде преимущество Петра стало просто подавляющим, но тут сибиряк в пылу боя допустил грубый промах. Он затащил Стерлингу коленом в голову, когда соперник находился на полу.

Итог предсказуем — вместо спокойной победы дисквалификация. Пояс получил Стерлинг, демонстративно отбросивший его в сторону. Но это была лишь красивая «поза». Официально от титула американец не отказался.