Сестра Ким Чен Ына потребовала прекращения совместных учений США и Южной Кореи

США и Южная Корея должны отказаться от проведения совместных военных учений на Корейском полуострове, заявила замглавы отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон.

По ее словам, КНДР готова к «особым мерам» в случае провокаций на полуострове и новой американской администрации не стоит «развеивать запах пороха» на корейской земле, если она «хочет спокойно спать в ближайшие четыре года».

Ким Е Чжон добавила, что власти КНДР будут следить за «дальнейшим отношением и действиями» южнокорейских властей, и пригрозила аннулированием военного соглашения между Севером и Югом. Она также заявила, что со стороны властей Южной Кореи проводить совместные учения с США было «просто смешно, дерзко и глупо».

Ежегодные учения США и Южной Кореи начались 8 марта и из-за пандемии коронавируса проходят в формате компьютерной симуляции упражнений в командном пункте.