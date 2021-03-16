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СБУ викрила у Києві вихідців із Сирії, які фінансували міжнародну терористичну організацію

Служба безпеки України викрила в Києві організовану групу вихідців із Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Транзакції проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи «хавала», в тому числі в інтересах міжнародних терористичних угруповань.

За результатами проведення низки обшуків у Києві та Одеській області правоохоронцями вилучено:

— готівку на понад 3,9 млн грн;
— банківські картки, які використовувались для незаконних операцій;
— «чорну бухгалтерію» та інші матеріали, що мають доказове значення.

Оперативники спецслужби встановили, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством та поза контролем фінансового моніторингу України, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань.

Наразі у Києві організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері протидії легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

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 Новини Еспресо

16 марта, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
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