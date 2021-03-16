Россия устроила крупномасштабную кибератаку на Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила во вторник, что она предотвратила крупномасштабную кибератаку со стороны российских хакеров, направленную против государственных баз данных, содержащих закрытую информацию.

По словам СБУ, целью атаки было получить «доступ к закрытым данным высших институтов государственной власти Украины». Как подчеркнули представители ведомства, за спиной хакеров, осуществлявших атаку, стояла Россия.

Ранее Киев уже выдвигал против Москвы обвинения в организации крупномасштабных кибератак в рамках «гибридной войны» против Украины. Москва отвергала эти обвинения.

ФСБ пока не ответила на запрос о комментарии в связи с последним обвинением.

СБУ не сообщила деталей относительно ущерба, причиненного в результате инцидента.

В феврале Киев обвинил непоименованные российские киберструктуры в нападениях на вебсайты оборонного ведомства и спецслужб Украины.

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