Райан Рейнольдс рассказал, как уменьшенный бюджет «Дэдпула» помог сделать фильм лучше

Студия Fox долгое время не могла решиться на запуск «Дэдпула», но одобрению ленты во многом поспособствовал довольно скромный по меркам кинокомиксов бюджет: фильм стоил всего $58 миллионов. Эта сумма должна была быть несколько выше, но всего за два дня до запуска производства кинокомпания урезала затраты на $8 миллионов. Тем не менее картина стала настоящим хитом, заработав в мировом прокате почти $800 миллионов.

Исполнитель главной роли и продюсер комедийного экшена Райан Рейнольдс очень гордится результатом и считает, что ограничения пошли проекту только на пользу, позволив значительно расширить творческие горизонты. Об этом Райан рассказал в недавнем интервью Entrepreneur:

«Когда мы делали первого «Дэдпула», всякий раз, когда студия вычитала деньги из нашего бюджета, мы восполняли потерянные части декораций с помощью персонажей. В итоге именно это и стало отличительной чертой всего фильма. Зрители равнодушны к эпизодам о спасении мира, но они помнят, как Дэдпул вел себя в те или иные моменты. Для меня этот урок оказался на вес золота, потому что можно всего лишь проникнуться духом времени и сделать хорошее кино, при этом не тратя большие деньги».

Сейчас персонаж вновь принадлежит Marvel, и это будет единственный фильм, который студия разрабатывает исключительно под возрастной рейтинг R. Сценарий пишут авторы мультсериала «Закусочная Боба» Венди и Лиззи Молино. Дату релиза «Дэдпула 3» пока не огласили.