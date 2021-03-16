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Мэттью Макконахи рванул в политику

Мэттью Макконахи может побороться за пост губернатора Техаса

Американский актер Мэттью Макконахи, похоже, собирается баллотироваться на пост губернатора штата Техас. Об этом он рассказал в подкасте The Balanced Voice ведущей Рании Манкариус. «Какова моя роль? Я действительно думаю, что мне есть чему научить и чем поделиться. В какую категорию я попаду в следующей главе моей жизни?» — говорит звезда «Интерстеллара».

Сейчас знаменитость проживает в Техасе со своей семьей. Хотя в прошлом году Макконахи заявлял, что вряд ли предпримет попытку уйти в политику, сейчас он настроен более серьезно. Губернатор Техаса Грег Эбботт будет переизбран в следующем году. Он пока не прокомментировал заявление Мэттью.

Макконахи — не первый актер, который желает попробовать себя на политической арене. Ранее подобное заявление делал Уилл Смит, который сказал, что мог бы стать президентом, чтобы поднять серьезные общественные проблемы и помочь американскому обществу побороть расизм и снизить уровень насилия. Также актер Арнольд Шварценеггер с 2003 года занимал пост губернатора Калифорнии. Для поклонников большого кино звёзды на политических постах — уже не редкость, особенно после скандального голосования с участием Канье Уэста в выборах на должность президента США.

16 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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