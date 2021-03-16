Мэтт Ривз сообщил о завершении съёмок «Бэтмена»

Режиссёр «Бэтмена» Мэтт Ривз написал в твиттере об окончании съёмочного процесса фильма.

«Последний день съёмок», — подписал фото Ривз. Продакшн длился с января 2020 года с перерывами на карантин из-за пандемии и частных случаев заболеваний на площадке.

Картина расскажет о Брюсе Уэйне и его альтер-эго Бэтмене, противостоящем коррупции в Готэм-сити. Он пытается исследовать связь высокой преступности с трагической судьбой его собственной и параллельно охотится за злодеем, известным как Загадочник.

Роли в «Бэтмене» исполнят Роберт Паттинсон, Зои Кравиц (Женщина-кошка), Пол Дано (Загодочник), Колин Фаррелл (Пингвин), Джеффри Райт (Джим Гордон), Энди Серкис (Альфред), Джон Туртурро (Кармайн Фальконе), Питер Сарсгаард, Барри Кеоган и другие.

Сюжетно фильм будет расположен в той же вселенной, что и комикс «Год второй». Основными источниками для создания, по словам Ривза, выступали фильмы «Таксист», «Французский связной», «Китайский квартал» и творчество Альфреда Хитчкока.

Первый трейлер ленты был показан в прошлом августе.