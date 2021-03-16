Лестничные и сетчатые кабельные лотки

Кабельные лотки относятся к востребованным электротехническим изделиям. Они предназначены для прокладки кабелей и используются для их защиты от внешних воздействий. Изготавливаются из металла и представлены в широком ассортименте разных типоразмеров. Самым распространенным считается кабельрост лестничного типа, который внешне схож с обычной лестницей.

Лестничные лотки: преимущества и изготовление

Лестничные кабельные лотки изготавливаются из оцинкованного профиля толщиной до 2 мм. Отличительной особенностью является увеличенная несущая способность, что позволяет размещать в них большое количество разных проводов (сигнальных. Компьютерных, телефонных и др.).

Для придания эстетичного вида они часто используются вместе с крышкой, что обеспечивает дополнительную защиту от внешних воздействий. Для соединения лотков используются специальные пластины, что ускоряет монтаж и исключает необходимость проведения сварочных работ.

Лестничные кабельные лотки широко используются для прокладки кабелей в жилых, офисных, производственных, торгово-складских помещениях, в том числе системах электроснабжения, слаботочных кабельных трасс, охранной и пожарной сигнализации.

К основным преимуществам таких лотков относится следующее:

небольшой вес за счет наличия перфорации;

способность выдерживать большие нагрузки;

простое техническое и сервисное обслуживание;

доступная стоимость;

длительный эксплуатационный срок;

универсальность применения;

устойчивость к процессам коррозии.

За счет высокой устойчивости к внешним воздействиям они используются, как внутри помещений, так и на улице.

Характеристики и применение сетчатых лотков

Сетчатые или проволочные лотки для прокладки кабеля изготавливаются из стальной проволоки путем холодной сварки. Сетчатая конструкция обеспечивает быстрый и свободный доступ к проводам на любом участке трассы.

Для обеспечения защиты от коррозии их покрывают оцинкованным слоем методом электролитического оцинкования. Устанавливают их на стены, подвесные потолки и другие поверхности, а для соединения применяются самозащелкивающиеся пластины.

Главными преимуществами проволочных лотков является небольшой вес, высокая несущая способность, широкий ассортимент типоразмеров, эстетичный внешний вид, быстрый и простой монтаж.

Сетчатые кабельные лотки бывают нескольких видов: стандартные, усиленные, из нержавеющей и оцинкованной стали. Изделия, изготовленные методом горячего цинкования, предназначены для применения на улице, в том числе и в условиях морского климата.

Кроме лестничных и сетчатых, лотки могут быть штампованными, перфорированными и без перфорации. При выборе продукции следует учитывать целевое назначение, условия окружающей среды, наличие защитного слоя и другие эксплуатационные характеристики. По запросу заказчика возможно окрашивание лотков в любой цвет.