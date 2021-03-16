Какие швейные аксессуары нужно купить начинающей швее

Сегодня существует довольно много швейных аксессуаров, упрощающих и ускоряющих рабочий процесс. Конечно, не все нужно массово покупать, так как некоторые приспособления могут и не пригодиться в работе, но базовый набор все же нужно иметь.

Что купить

В первую очередь стоит обзавестись несколькими наборами игл. Для работы потребуются ручные и машинные. Первые применяются для сметывания деталей и подкалывания тканей, поэтому иглы должны быть разной длины и толщины. От вторых зависит качество шва и будущего изделия. Экономить не стоит, так как это может привести к пропуску и обрыву нити.

Иглы бывают и специального назначения. Так, выделяют:

для людей с плохим зрением. У аксессуара сбоку напротив ушка есть специальная прорезь, упрощающая процесс заправки;

для мережки. Оснащены специальными лопастями по бокам, необходимыми для раздвигания нитей в рыхлых тканях;

с пружинкой. Нужны для специальной лапки.

Также есть иглы с двумя ушками, для работы с несколькими нитями разных цветов.

Конечно, в швейном деле не обойтись без ножниц. С их помощью можно кроить, шить, поэтому они должны быть острыми и удобными. Важно, чтобы они резали не только за счет плоскостей лезвий, но и краешками, что необходимо при работе с мелкими деталями. Лучше приобрести ножницы разных размеров, чтобы упростить швейный процесс и справляться с разными задачами.

Швейные нитки — не менее важный элемент для качественного изделия. Слишком тонкие могут стать причиной расхождения швов, слишком толстые станут причиной деформации ткани.

Потребуется и сантиметровая лента. Она необходима для того, чтобы корректно снять мерки. Здесь особую роль играет разметка. Важна четкость и отсчет с нуля. Лучше выбирать двустороннюю.

Для того чтобы правильно построить и смоделировать выкройку, нужно купить определенную бумагу, а именно:

миллиметровую. За счет специальных разметок можно легко сделать необходимый расчет;

кальку. Имеет полупрозрачную текстуру, поэтому идеально подходит для моделирования выкроек;

картон. Обеспечивает сохранность готовых выкроек.

Всю бумагу продают в рулонах, что многим кажется удобно.

Для разметки ткани также потребуются специальные инструменты, подбор которых происходит индивидуально, в зависимости от предпочтений швеи. Самыми популярными можно считать:

мел. Обычно треугольной или прямоугольной формы. Края заостренные, что позволяет прорисовать даже мелкие детали. Не пачкает руки и материал. Есть мел, который при воздействии пара исчезает;

мыло. Способ, проверенный годами, но перед разметкой нужно заточить;

маркер. Он исчезает под воздействием воды и подходит для разметки на тонких тканях.

Также может использоваться гелиевая золотая или серебряная паста, применимая для темных, плотных материалов, таких как замша и кожа.

Без чего еще не обойтись

В швейном деле не обойтись без вспарывателя. Он легко удаляет не получившиеся швы, его можно использовать для прорезки петель, не повреждая закрепочные стежки.

Набор булавок также пригодится. Этот незаменимый аксессуар применяется для фиксации выкроек и при раскрое изделия. Могут быть полностью металлическими или с закругленными наконечниками из пластика. Острие булавки должно быть острым. В шитье понадобятся и шпульки. Это поможет сэкономить время при смене нитей и ускорить рабочий процесс.

Портновские лекальные линейки и магнитные ограничители также нужно купить, так как с их помощью можно упростить процесс построения выкройки. Если вы планируете изготавливать одежду, то нужно будет обзавестись и манекеном, чтобы иметь определенную наглядность.