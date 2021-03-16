Известная скандальная феминистка испекла «женский» хлеб

Американская феминистка Зоуи Ставри решила испечь хлеб из закваски, приготовленной с использованием молочнокислых бактерий и дрожжей из своего влагалища. Подробности о ходе готовки она сообщает в своем твиттере и в блоге на WordPress.

«Все началось из-за фатального сочетания немного извращенного чувства юмора, пытливого научного ума и молочницы», — рассказала Зоуи. По ее словам, проснувшись с «привычным зудом и жжением» в субботу утром, она сперва подумала, что могла бы сделать хлеб из этого грибка, затем — что всегда хотела испечь хлеб, и наконец: «Черт, а это вообще сработает?»

Твиты Зоуи о ее эксперименте вызвали смешанную реакцию пользователей интернета — среди комментариев были как восхищенные, так и откровенно агрессивные.

Зоуи призналась, что на всякий случай добавила в закваску немного обычных дрожжей. На момент написания новости она еще не поднялась.

Зоуи сообщила, что закваска была готова на четвертый день. Замешивать тесто она решила в перчатках. «В конце концов, разве не отвратительно было бы, если бы человеческая ДНК попала в мой хлеб?» — написала она. Ставри призналась, что хлеб немного подгорел, но источал вкуснейший запах. «Вы, наверное, знаете, как пахнет свежеиспеченный хлеб. Он пах так же», — сообщила Зоуи. На вкус хлеб также оказался приятным.

По словам Ставри, однозначного ответа на первоначальный вопрос, можно ли испечь хлеб из вагинальных дрожжей, она так и не получила, поскольку их количество в закваске было небольшим и реакция, скорее всего, началась бы и без них.

Зоуи также рассказала, что в тот же день, когда начала готовить закваску, приняла лекарство и теперь чувствует себя хорошо.

О планах испечь хлеб из закваски, приготовленной с использованием вагинальных дрожжей, Зоуи Ставри объявила несколько дней назад. Это вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях — некоторые пользователи высказались одобрительно, но у многих новость вызвала отвращение и даже агрессию.

Источник: ВОС