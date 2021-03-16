Искусственный интеллект вычислил самого быстрого пилота F1 в истории

Команда F1 и Amazon Web Services разработали систему искусственного интеллекта, которая сумела ответить на самый горячий вопрос мира профессиональных гонок – кто же является лучшим пилотом всех времен и народов? Задачей ИИ было вычислить самого быстрого гонщика в единственном квалификационном круге – это лучшее представление скорости без каких-либо модификаций и уточнений.



Для начала система собрала данные всех квалификационных заездов F1 с 1983 года. Затем алгоритм сравнил показатели каждого пилота с его напарниками по команде (а не соперниками). Благодаря этому гонщики на более медленных болидах имели равные шансы достичь верхних ступенек пьедестала. Чтобы удалить из уравнения случайных номинантов, алгоритм сравнивал только напарников, которые завершили вместе не менее пяти заездов. Он также давал более высокие оценки пилотам, которые превосходили товарищей по команде или отлично показывали себя в гонках с сильнейшими оппонентами.

И вот результаты: победителем стал бразильский гонщик Айртон Сенна (1960-1994), компанию которому на пьедестале почета составили Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон.



Неожиданно большое количество мест в Топ-20 досталось современным гонщикам. Например, в него попал финн Хейкки Ковалайнен, который выиграл всего одну гонку и одну поул-позицию за всю свою карьеру. Однако его показатели относительно напарника по команде Хэмилтона выдвинули финна сразу на восьмое место таблицы – на 12 позиций выше легендарного четырехкратного чемпиона Алена Проста.

Директор информационных систем ассоциации F1 Роб Смидли остался доволен результатами работы алгоритма. По его словам, команды F1 используют очень похожие модели для выбора пилотов, которые будут участвовать в каждом новом сезоне.