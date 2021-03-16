Илон Маск стал «королем» корпорации

Основатель и глава американского производителя электромобилей Tesla офоциально стал «королем» своей компании, об этом говорится в сообщении на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

В официальных документах Tesla должность Маска теперь будет называться «технокороль» (Technoking). В свою очередь финансовый директор компании Зак Киркхорн отныне официально считается «мастером над монетой» (Master of Coin).

Соответствующий вымышленный титул упоминается в серии книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», послуживших основой для популярного сериала «Игры престолов».

При этом обязанности Маска и Кирхорна не претерпят каких-либо изменений. Таким образом, Tesla не планирует перестановки в руководстве.

В 2018 году Маск заключил соглашение с SEC, по условиям которого на три года вышел из состава совета директоров Tesla, который возглавлял. Кроме того, он обязался заплатить штраф в 20 миллионов долларов, однако сохранил при этом пост гендиректора. Поводом для наказания стала серия публикаций Маска в Twitter, которую SEC посчитала введением акционеров в заблуждение.