«Газпром» и Shell заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве на 5 лет

ПАО «Газпром» и концерн Shell 16 марта заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве сроком на пять лет. Подписанный документ расширяет взаимодействие компаний, в том числе и в вопросах цифровизации и сокращения выбросов парниковых газов, говорится в сообщении «Газпрома».

«Особое внимание, в частности, будет уделяться таким направлениям, как изучение энергетических рынков, реализация проектов по всей цепочке создания стоимости, сотрудничество в области цифровизации технологий и сокращения выбросов парниковых газов», — отметил холдинг.