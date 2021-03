«Это был сложный год»: Ким Кардашьян дала редкое интервью после объявления о разводе

40-летняя Ким Кардашьян пока не комментирует свой развод с 43-летним Канье Уэстом. Очевидно, что все подробности звезда решила приберечь для финального сезона реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians, трейлер которого уже успел заинтриговать фанатов. Но в недавнем интервью для Good Morning Vogue Ким все-таки рассказала, каким был для нее прошедший год, назвав его сложным.

Впрочем, знаменитость отметила, что многому научилась и старалась ценить позитивные моменты.

Этот год был невероятной возможностью научиться быть благодарной за простые вещи, и это было огромным озарением,

— сказала Ким.

Ким Кардашьян

Как и многие знаменитости с напряженным графиком, Кардашьян призналась, что она очень ценит возможность проводить больше времени с семьей из-за пандемии коронавируса.

Хотя Кардашьян и не всегда соблюдала правила самоизоляции. Так, звезду критиковали за вечеринку по случаю дня рождения на частном острове, которую она устроила в разгар пандемии.

Я всегда стараюсь смотреть на вещи в позитивном ключе. Несмотря на то что это был такой сложный год, это было время для восстановления сил, раскрытия новых способностей, это была возможность проводить много времени с семьей. И то время, которое я смогла провести со своими детьми, было бесценным. Это, безусловно, положительная сторона,

— рассказала Ким.

Ким Кардашьян с дочерью Норт

Напомним, что у Ким и Канье четверо детей: Норт, Чикаго, Псалм и Сейнт. В феврале этого года Кардашьян подала на развод с Канье после семи лет брака. По данным инсайдеров, отношения между супругами настолько испортились, что они даже не разговаривают друг с другом.