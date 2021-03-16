Дрю Бэрримор больше не вернется в кино

Американская актриса Дрю Бэрримор, наиболее известна по фильмах «Ангелы Чарли», «Дюплекс», «Нецелованная» и «История вечной любви», заявила, что больше не будет сниматься в кино.

46-летняя голливудская звезда рассказала в эфире подкаста SiriusXM’s Radio Andy. Дрю объяснила, что сейчас ей совсем не хочется возвращаться на съемочную площадку, чтобы больше уделять времени детям.

Однако, добавила, что может поменять свое решение после того, как дочери вырастут. «Если быть полностью честной, то я больше не собираются сниматься в кино.

Я не хочу находиться на съемочной площадке сейчас, но мое решение может измениться, когда дети станут взрослее», — призналась Бэрримор.

Отметим, что актриса была замужем трижды: за владельцем бара в Лос-Анджелесе Джереми Томасом, актером Томом Грином и арт-консультантом Уиллом Копельманом. От третьего брака у Дрю есть две дочери: 8-летняя Олив и 6-летняя Фрэнки. Ради воспитания детей Дрю отказывалась от многих предложений из Голливуда. За время ее материнства вышло только три фильма и один сериал с ее участием.