Deutsche Bank дал свой прогноз по росту мирового ВВП и ценам на нефть

Аналитики Deutsche Bank ожидают роста мирового ВВП в нынешнем году на 6,8% и на 4,6% в следующем, следует из отчета немецкой финорганизации.

Это лучше ноябрьских оценок, которые составляли соответственно 5,9% и 4,5%, сообщает «Финмаркет».

В числе благоприятных факторов для экономики эксперты называют значительный прогресс в контроле над пандемией COVID-19 и вакцинацию, которая может привести к коллективному иммунитету в ближайшее время, а также широкомасштабные меры финансовой поддержки в США и Европе.

Кроме того, Deutsche Bank обращают внимание на огромные накопленные сбережения и отложенный спрос, которые будут освобождаться по мере прогресса в вакцинации.

Аналитики немецкого банка также дали прогноз по рынку «черного золота». Так, в частности, они ожидают среднюю цену на нефть эталонной марки Brent в I квартале текущего года на уровне $55 за баррель. Во II и III кварталах котировки будут находиться в районе $60 за баррель, а в октябре–декабре поднимутся до $65 за баррель.

Напомним, в конце января Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал в сторону повышения свой прогноз динамики мировой экономики, предполагая теперь, что глобальный ВВП в нынешнем году прибавит 5,5%.

При этом МВФ не стал менять оценку роста мировой экономики на 2022 год — 4,2%. Еще в октябре эксперты фонда ожидали прироста глобального ВВП в 2021 году на 5,2%.

Как пояснялось в докладе МВФ, «одобрение нескольких вакцин и начало вакцинации в некоторых странах в декабре вселили надежды на окончательное прекращение пандемии».

При этом, по оценке фонда, по итогам 2020 года мировая экономика сократилась на 3,5%.