Дедушка на авто протаранил толпу людей в Сан-Диего: есть погибшие и раненые

Водитель совершил наезд на толпу людей в американском городе Сан-Диего, сообщает агентство The Associated Press.
Инцидент произошел в понедельник около 9.00 по местному времени (19.00 мск).
Автомобиль выехал на пешеходную зону под мостом, где находились несколько палаток. Предположительно, там могли проживать бездомные. Через несколько секунд он съехал с тротуара.
По последним данным, в результате инцидент погибли три человека, еще шестеро ранены. Среди раненых двое госпитализированы в критическом состоянии.
Полиция задержала водителя в возрасте 71 год.
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