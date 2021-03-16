Дедушка на авто протаранил толпу людей в Сан-Диего: есть погибшие и раненые

Водитель совершил наезд на толпу людей в американском городе Сан-Диего, сообщает агентство The Associated Press.

Инцидент произошел в понедельник около 9.00 по местному времени (19.00 мск).

Автомобиль выехал на пешеходную зону под мостом, где находились несколько палаток. Предположительно, там могли проживать бездомные. Через несколько секунд он съехал с тротуара.

По последним данным, в результате инцидент погибли три человека, еще шестеро ранены. Среди раненых двое госпитализированы в критическом состоянии.

Полиция задержала водителя в возрасте 71 год.