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Бритни Спирс в прозрачной блузке рассказала о машине мечты

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась видео в откровенном наряде и встревожила поклонников. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 39-летняя певица позирует в блузке из прозрачной ткани с белой кружевной отделкой. При этом через ткань просвечивается бежевый бюстгальтер знаменитости. Волосы собраны в небрежный хвост, а глаза ярко подведены темной черной подводкой.

В ролике певица ответила на некоторые вопросы своих поклонников. В частности, она назвала машину своей мечты — Bentley.

Публикация набрала больше 5,2 миллиона просмотров и вызвала беспокойство у ее фанатов. «Бритни, единственный вопрос, который нас интересует: ты в порядке? Мы любим тебя», «Она может позволить себе Bentley, вот только ей не дают воспользоваться собственными деньгами для покупки», «Есть ли тут скрытое послание?», «Можно услышать, как дрожит ее голос», — писали они в комментариях.

16 марта, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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