Британский банк назвал самый вероятный сценарий санкций против российского госдолга

США и Великобритания пока не станут наносить «ядерный удар» по российскому финансовому рынку и курсу рубля, даже если решатся на введение санкций против российского госдолга.Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что меры в отношении суверенных бумаг РФ будут включать запрет на покупку новых выпусков, но не затронут вторичный рынок, прогнозирует британский банк Standard Chartered.

«Мягкие» санкции ограничат приток новых инвесторов, но не создадут проблем для тех, кто уже купил и держит облигации федерального займа. Им оставят право свободно покупать и продавать старые выпуски в ОФЗ, не требуя немедленно избавиться от бумаг, в которые вложено 42,4 млрд долларов, считают в StanChart.

Такого же мнения придерживается Amundi — крупнейшая управляющая компания Европы с активами на 1,67 трлн долларов.

Санкции против рублевого долга, скорее всего, повторят меры против долларовых долговых бумаг правительства РФ, считает глава компании по инвестициям в развивающиеся рынки Рэй Джиан.

США еще в 2018 году запретили своим юрлицам участвовать в новых размещениях российских евробондов. C тех пор объем таких бумаг на руках у нерезидентов вырос с 15 до 21 млрд долларов, а их доля на рынке — с 38% до 55%.

«Мы ожидаем новых санкций против России, но не считаем, что это будут чувствительные для рынка санкции на данном этапе», — сказал Джиан Reuters.

Вашингтон и Лондон рассматривают санкции против госдолга России в качестве «крайней меры», требуя выполнения ряда условий. Среди них — гарантии неприменения химического оружия в будущем и допуск международных инспекторов на оборонные химобъекты.

Правительство России тем временем продолжает излучать уверенность, заверяя, что не боится санкций в любом виде. «Этот режим уже стал для нас нормой. Мы готовы ко всему и живём по принципу — будет день, будет пища… Мы с 2014 года ко всему готовы», — заявил 10 марта замглавы Минфина Тимур Максимов.

Министр экономического развития Максим Решетников пошел еще дальше. «Санкции на российский госдолг, по большому счету, — это наказание тех западных инвесторов, которые инвестируют в наш госдолг», — сказал он.

«На сегодняшний момент доля держателей западных нашего госдолга существенно снизилась, она ощутимая — порядка 23%, но это точно не критично для нас. Поэтому, скорее, это будет наказание собственных инвесторов — введение санкций в этой части, нежели какие-то вопросы, которые существенно повлияют на наше финансовое положение», — заверил глава МЭР.

ЦБ РФ тем временем проявляет больше осторожности, предупреждая, что рынок «уязвим» к возможным санкциям.

Главная причина — в том, что именно американские и британские фонды являются крупнейшим держателями долга России среди нерезидентов и владеют ОФЗ на 1,891 трлн рублей, или 13,8% рынка.

Еще 410 млрд рублей вложили резиденты Бельгии, которые в значительной доле являются «дочками» крупных ам