Британский банк назвал самый вероятный сценарий санкций против российского госдолга

«Мягкие» санкции ограничат приток новых инвесторов, но не создадут проблем для тех, кто уже купил и держит облигации федерального займа. Им оставят право свободно покупать и продавать старые выпуски в ОФЗ, не требуя немедленно избавиться от бумаг, в которые вложено 42,4 млрд долларов, считают в StanChart.
Такого же мнения придерживается Amundi — крупнейшая управляющая компания Европы с активами на 1,67 трлн долларов.
Санкции против рублевого долга, скорее всего, повторят меры против долларовых долговых бумаг правительства РФ, считает глава компании по инвестициям в развивающиеся рынки Рэй Джиан.
США еще в 2018 году запретили своим юрлицам участвовать в новых размещениях российских евробондов. C тех пор объем таких бумаг на руках у нерезидентов вырос с 15 до 21 млрд долларов, а их доля на рынке — с 38% до 55%.
«Мы ожидаем новых санкций против России, но не считаем, что это будут чувствительные для рынка санкции на данном этапе», — сказал Джиан Reuters.
Вашингтон и Лондон рассматривают санкции против госдолга России в качестве «крайней меры», требуя выполнения ряда условий. Среди них — гарантии неприменения химического оружия в будущем и допуск международных инспекторов на оборонные химобъекты.
Правительство России тем временем продолжает излучать уверенность, заверяя, что не боится санкций в любом виде. «Этот режим уже стал для нас нормой. Мы готовы ко всему и живём по принципу — будет день, будет пища… Мы с 2014 года ко всему готовы», — заявил 10 марта замглавы Минфина Тимур Максимов.
Министр экономического развития Максим Решетников пошел еще дальше. «Санкции на российский госдолг, по большому счету, — это наказание тех западных инвесторов, которые инвестируют в наш госдолг», — сказал он.
«На сегодняшний момент доля держателей западных нашего госдолга существенно снизилась, она ощутимая — порядка 23%, но это точно не критично для нас. Поэтому, скорее, это будет наказание собственных инвесторов — введение санкций в этой части, нежели какие-то вопросы, которые существенно повлияют на наше финансовое положение», — заверил глава МЭР.
ЦБ РФ тем временем проявляет больше осторожности, предупреждая, что рынок «уязвим» к возможным санкциям.
Главная причина — в том, что именно американские и британские фонды являются крупнейшим держателями долга России среди нерезидентов и владеют ОФЗ на 1,891 трлн рублей, или 13,8% рынка.
Еще 410 млрд рублей вложили резиденты Бельгии, которые в значительной доле являются «дочками» крупных ам
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