Британия исключила Россию из списка «супердержав»

Россия больше не относится к «великим державам» (Great Power), а скорее стоит в одном ряду с «оппортунистическими» (opportunistic states) Ираном и Северной Кореей. Так считают британские политики, составившие новый комплексный обзор вопросов обороны и безопасности Великобритании, определяющий внешнюю политику страны на десять лет.

Документ сегодня, 16 марта, представил премьер-министр Борис Джонсон.

«Соперничество великих держав и оппортунизм таких государств, как Россия, Иран и Северная Корея играют ключевую роль в снижении уровня безопасности в мире и ослаблении международного порядка», — подчеркнуто в тексте.

Там же отмечено, что «Россия остается самой острой прямой угрозой для Великобритании». РФ «продолжает активную деятельность по подрыву западных демократических систем и открытых экономик в своем регионе», представляя одну из ключевых угроз для Европы и НАТО. Однако Великобритания вместе с альянсом готовы «отражать ядерные, традиционные и гибридные угрозы безопасности, особенно исходящие со стороны России», говорится в докладе.

В нем же указано, что «Великобритания уважает людей, культуру и историю России», но будет «активно сдерживать и защищаться от всего спектра угроз от РФ».