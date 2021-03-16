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Бейонсе в «бронебойном» платье отметила свою историческую победу на «Грэмми»

На прошедшей церемонии вручения премии «Грэмми» 39-летняя Бейонсе установила рекорд — она стала обладательницей наибольшего числа статуэток среди женщин (их у нее уже 28!). Рекорд среди мужчин пока удерживает дирижер Георг Шолти, который становился лауреатом «Грэмми» 31 раз.

Праздновать свое достижение на афтепати певица отправилась в невероятно эффектном наряде, который словно должен был продемонстрировать, что Бейонсе буквально сияет от радости.

Джей-Зи и Бейонсе

Джей-Зи и Бейонсе

Бейонсе и Джей-Зи  

Сегодня звезда в своем инстаграме поделилась серией снимков, на которых можно в деталях рассмотреть ее платье и аксессуары. Все вещи были созданы на заказ креативным директором Burberry Риккардо Тиши. Платье и головной убор, напоминающий чалму, состояли из тысяч сверкающих круглых деталей, сплетенных в единую кольчугу. Дополняли образ сетчатая вуаль со стразами и украшения Lorraine Schwartz.

Бейонсе 

Бейонсе 

Бейонсе 

Бейонсе 

Бейонсе 

Церемония стала для Бейонсе настоящим семейным праздником, ведь премию «Грэмми» получила и ее дочь, девятилетняя Блу Айви. Девочка снялась в клипе на песню мамы Brown Skin Girl и даже исполнила несколько партий в композиции. Ролик был удостоен награды в номинации «Лучший музыкальный клип».

Поздравляю тебя, Блу. Сегодня ты выиграла «Грэмми». Я так горжусь тобой, и для меня большая честь быть твоей мамой,

— сказала Бейонсе в своей благодарственной речи со сцены.

16 марта, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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