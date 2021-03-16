Авиасообщение с Великобританией останется закрытым до середины апреля

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в РФ продлил до 16 апреля включительно приостановку авиасообщения с Великобританией. Решение «для обеспечения защиты здоровья населения», отмечается в сообщении.

Месяц назад было принято такое же решение со сроком в 16 марта.

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года, затем решение несколько раз продлевали.

В середине декабря 2020 года стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.