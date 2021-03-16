Арми Хаммер остался без денег и перепутал женщин

Популярный в прошлом голливудский актер Арми Хаммер фактически является банкротом, а его бывшая супруга сравнивает их брак с фильмом про знаменитого серийного убийцу. Такие шокирующие подробности содержатся в масштабном исследовании, опубликованном изданием Vanity Fair.

Одно из самых неприятных откровений исходит из неназванных источников в окружении жены Хаммера Элизабет Чемберс, которая якобы говорила, что ее супружеская жизнь была похожа на драму «Красивый, плохой, злой», в которой Зак Эфрон сыграл маньяка Теда Банди.

Одна из женщин по имени Пейдж Лоренце, утверждающая, что у нее был роман с Хаммером, отмечает, что платила за все, потому что у ее возлюбленного не было денег и он только «получал займы от друзей». По словам женщины, она разорвала отношения, когда Хаммер стал диктовать свои условия, с которыми она была не согласна. «Никогда не знаешь, чего от него ожидать, он довольно страшный человек. Например, он говорил мне разные вещи…странные вещи…типа: «Я хочу съесть твои ребрышки», — прокомментировала она.

По словам подруги жены Хаммера он изменил ей вскоре после рождения их сына в 2017 году, и с тех пор отношения были напряженными, особенно когда она нашла доказательства того, что у него был роман с партнершей по фильму. Затем он решил сбежать от семьи, находившейся на Каймановых островах во время глобальной пандемии.

Но последней каплей стало то, что Хаммер случайно отправил непристойное сообщение своей супруге, которое предназначалось другой женщине. Вскоре после этого Чемберс подала на развод.