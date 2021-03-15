Зрители выбрали худшие наряды знаменитостей на премии «Грэмми»

Поклонники назвали худшие наряды знаменитостей на музыкальной премии «Грэмми» и сделали их героями мемов. На соответствующие снимки и комментарии обратили внимание в Daily Mail.

Согласно материалу, британский певец Гарри Стайлз прошелся по красной дорожке в джемпере с V-образным вырезом, пиджаке, вельветовых штанах и желтых ботинках. При этом внимание фанатов привлек его сиреневый шарф из перьев: исполнителя сравнили с актрисой Эшли Тисдейл, которая впервые появилась в похожем аксессуаре в 2004 году.

Помимо этого, пользователи высмеяли образ рэперши Амалы Ратна Зандиле Дламини, более известной как Doja Cat. Она вышла в свет в платье с перьями, глубокое декольте которого выполнено в виде молнии. «Она выглядит так, будто забыла застегнуть молнию», — написал один из юзеров в Twitter.

Рок-исполнительницу Фиби Бриджерс, в свою очередь, прозвали живым скелетом из-за принта из бисера на платье, который имитирует человеческие кости. В то же время певица Джулия Майклз появилась на публике в вечернем платье черного цвета с белыми нашивками: читатели издания сравнили их с использованными салфетками.

Вдобавок поклонники подвергли критике образы участниц американской рок-группы Haim, которые для премии выбрали наряды модного дома Prada, напомнившие фанатам медицинскую форму. При этом рэпершу Чику папарацци запечатлели в ярком спортивном костюме, который не соответствует дресс-коду мероприятия.

Ранее в марте наряд сестры Майли Сайрус на «Грэмми» высмеяли за сходство с туалетной бумагой. Ноа Сайрус вышла на публику в облегающем белом платье Schiaparelli Couture. При этом вещь оформлена объемным воротником-мантией, который обрамляет плечи, спину и голову исполнительницы и доходит в длину до колен.

Церемония вручения награды, учрежденной Академией звукозаписи США, прошла в Лос-Анджелесе в воскресенье, 14 марта. Премии вручаются за период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года.