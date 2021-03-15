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В Израиле решили вакцинировать переболевших «ковидом» Укрзалізниця запустила перший City Express з Києва у напрямку Бучі » «Земля кочевников» — однозначно фильм года Соединённые Штаты, 2011 год. Из-за мирового финансового кризиса по всей стране обанкротились предприятия, на которых работали сотни тысяч людей. Многие из них лишились не только финансовой опоры, но и своих домов. Вынужденные передвигаться с места на место, они по воле обстоятельств стали кочевниками — одинокими путешественниками, чьи жизни подчиняются лишь природной стихии. Перед просмотром «Земли кочевников» ожидаешь многого: у неё уже есть и «Золотой лев» Венецианского фестиваля, и масса других наград на важных церемониях. Сейчас у этого фильма большие шансы на главный «Оскар», а режиссёр Хлоя Чжао, кажется, уже обрела в киноиндустрии культовый статус. С таким признанием «Земля кочевников» претендует не просто на звание лучшей картины года, но и на нечто менее эфемерное. Но когда через все эти регалии прорываешься к самому фильму, он обескураживает. Перед нами не амбициозное произведение об американском обществе, а предельно личная и скромная лента о маленьких людях на фоне больших перемен. «Земля кочевников» по духу ближе к «Париж, Техас» Вима Вендерса или картинам Терренса Малика, и такое сравнение можно считать комплиментом для этого странного и удивительного фильма. Представьте кино на грани художественного и документального, где массовка сплошь состоит из настоящих кочевников, а большая часть актёров играет самих себя. Фильм, где нет центральной сюжетной линии, а повествование почти полностью визуальное. Вместо банальных сцен здесь тёплые солнечные лучи на машинах кочевников. Вместо лишних эмоций — едва заметная улыбка на морщинистом лице главной героини. Именно Фрэнсис Макдорманд выступает связующим звеном всей истории. Без неё «Земля кочевников» словно лишилась бы своего сердца, и вряд ли фильм сработал бы без её участия. Её история — бесконечная дорога по бескрайним американским полям, где зарождается настоящее человеческое счастье. В ходе просмотра напрочь забываешь о прошлых ролях Макдорманд, и в конце видишь в ней лишь Ферн — старую и одинокую женщину, лишённую всего. Зимой она подрабатывает в Amazon, летом устраивается в другие места. Её судьба кажется не самой завидной, но она довольна своим положением. Каждый день она постигает что-то новое и видит вокруг лишь настоящую красоту. Ей одинаково милы и холодные просторы, и пустыни с бескрайними горизонтами. Хлое Чжао удалось передать прелесть окружающего мира через какую-то тонкую, едва уловимую атмосферу, которой «Земля кочевников» пропитана насквозь. За полтора с небольшим часа успеваешь испытать всю гамму эмоций, которую словами передать не так-то просто. После просмотра фильм остаётся в воспоминаниях как единое полотно с яркой палитрой, где даже пейзажи выступают в качестве полноценных персонажей. И благодаря этому «Земля кочевников» действительно выделяется на фоне современных американских фильмов, где во главу угла неизменно ставят историю. Здесь сюжет лишь дополняет все остальные элементы, но не заменяет их. А ведь история здесь действительно простая, и заспойлерить её практически невозможно. Главная мысль «Земли кочевников» довольно очевидна: достаточно быть хорошими людьми, чтобы жить счастливо. И этот посыл в наше неспокойное время, когда нет никаких гарантий на будущее, действительно успокаивает. У главной героини из имущества есть лишь минивэн и вещи из старого дома, и этого ей хватает. Фильм очень похож на своего персонажа — он будто тоже довольствуется малым. Но в этом, кажется, и заключается обаяние «Земли кочевников». Необязательно выстраивать сложный сценарий и масштабное производство, чтобы остаться в сердцах зрителей. Достаточно быть искренним и показывать жизнь во всей её красе. https://dtf.ru/cinema/651097-beskonechnaya-doroga-obzor-zemli-kochevnikov-melanholichnogo-road-muvi-o-poteryannom-i-vnov-obretennom-schaste