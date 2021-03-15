Заминированный «Форд» под окнами кабинета Бен-Гуриона — история

73 года назад, 11 марта 1948 года, во дворе Еврейского агентства в Иерусалиме взорвался заминированный автомобиль. В результате теракта погибли 12 человек и более 50 были ранены. Взрывная волна снесла внешнюю стену, за которой находился кабинет Давида Бен-Гуриона. Но будущего премьер-министра Израиля в этот момент в здании не было, и он не пострадал.



Заминированный «Форд» принадлежал Антуану Дауду, арабу-христианину, водителю американского консульства в Иерусалиме. Бойцы «Хаганы» поддерживали с ним теплые отношения. Дауд добывал для них оружие – ружья, пистолеты, гранаты. В начале марта он сообщил своим еврейским заказчикам, что раздобыл для них пулемет «Брен». Для того, чтобы его передача осталась незамеченной, Дауду разрешили въехать во двор Еврейского агентства.

Около 9 утра серый «Форд» появился у ворот здания на улице Кинг Джордж. Въехав во двор, Дауд припарковал машину под окнами «Керен ха-йесод» – Основного фонда, главного финансового органа Еврейского агентства. Этажом выше находился рабочий кабинет Бен-Гуриона. В ожидании представителей «Хаганы», которые должны были вынести ему деньги, Дауд вышел на улицу – якобы за газетами. На самом деле водитель американского консульства, бывший также агентом Абд аль-Кадира Эль-Хусейни – командира арабских сил в районе Иерусалима – быстрым шагом направился к британскому контрольно-пропускному пункту на улице Кинг-Джордж. Пройдя КПП, отделявший еврейский сектор от нейтральной зоны в центре города, он растворился в толпе.

Спустя некоторое время охранники Еврейского агентства заподозрили неладное. Около 9:45 к машине подошел начальник смены Хаим Гур-Арье. Он открыл дверцу, уселся за руль и начал осматривать салон «Форда». Гур-Арье заглянул под сидение, приподнял коврик и потянул за рукоятку ручного тормоза, чтобы сдвинуть машину поближе к воротам. В этот момент раздался мощный взрыв. По оценкам специалистов, в багажнике «Форда» находилось не менее ста килограммов тротила. В здании Еврейского Агентства вспыхнул пожар. Началась эвакуация пострадавших. К сожалению, многих спасти не удалось.

Среди жертв взрыва во дворе Еврейского агентства оказался председатель «Керен ха-Йесод» Арье-Лейб Яффе, поэт, переводчик и журналист. Это был замечательный человек, оставивший заметный след в истории еврейской культуры. Он учился в знаменитой Воложинской йешиве, а затем, отойдя от религии, на протяжении нескольких лет изучал философию в Германии. Тогда же Яффе начал писать стихи по-русски. В 1902 году в Гродно вышел его первый поэтический сборник – «Грядущее». В 1915 году Яффе стал одним из основателей газеты «Еврейская жизнь», а в 1917-1919 годах он был главным редактором издательства «Сафрут» в Москве. По его заказам стихи еврейских поэтов с иврита на русский (по подстрочникам) переводили Валерий Брюсов, Владислав Ходасевич, Федор Сологуб, Вячеслав Иванов. Самуил Яковлевич Маршак, в ту пору начинающий литератор, переводил для Яффе непосредственно с иврита.

С 1906 года Яффе принимал активное участие в деятельности сионистского движения. В 1917 году он был избран секретарем сионистской организации Москвы. В 1920 году Яффе с семьей приехал в Эрец-Исраэль и стал редактором открывшейся за год до этого газеты «ХаАрец». В 1921-22 годах он занимал должность главного редактора этой газеты. С 1926 года Яффе возглавлял «Керен ха-Йесод». Взрыв заминированной машины 11 марта 1948 года произошел прямо под его окнами. Шансов выжить у него не было. Арье-Лейб Яффе был похоронен на иерусалимском кладбище Санхедрия. После объединения Иерусалима в 1967 году его останки были перенесены на кладбище на Масличной горе.

Борис Ентин, «Детали»