Заминированный «Форд» под окнами кабинета Бен-Гуриона — история

73 года назад, 11 марта 1948 года, во дворе Еврейского агентства в Иерусалиме взорвался заминированный автомобиль. В результате теракта погибли 12 человек и более 50 были ранены. Взрывная волна снесла внешнюю стену, за которой находился кабинет Давида Бен-Гуриона. Но будущего премьер-министра Израиля в этот момент в здании не было, и он не пострадал.
Заминированный «Форд» принадлежал Антуану Дауду, арабу-христианину, водителю американского консульства в Иерусалиме. Бойцы «Хаганы» поддерживали с ним теплые отношения. Дауд добывал для них оружие – ружья, пистолеты, гранаты. В начале марта он сообщил своим еврейским заказчикам, что раздобыл для них пулемет «Брен». Для того, чтобы его передача осталась незамеченной, Дауду разрешили въехать во двор Еврейского агентства.
Спустя некоторое время охранники Еврейского агентства заподозрили неладное. Около 9:45 к машине подошел начальник смены Хаим Гур-Арье. Он открыл дверцу, уселся за руль и начал осматривать салон «Форда». Гур-Арье заглянул под сидение, приподнял коврик и потянул за рукоятку ручного тормоза, чтобы сдвинуть машину поближе к воротам. В этот момент раздался мощный взрыв. По оценкам специалистов, в багажнике «Форда» находилось не менее ста килограммов тротила. В здании Еврейского Агентства вспыхнул пожар. Началась эвакуация пострадавших. К сожалению, многих спасти не удалось.
Среди жертв взрыва во дворе Еврейского агентства оказался председатель «Керен ха-Йесод» Арье-Лейб Яффе, поэт, переводчик и журналист. Это был замечательный человек, оставивший заметный след в истории еврейской культуры. Он учился в знаменитой Воложинской йешиве, а затем, отойдя от религии, на протяжении нескольких лет изучал философию в Германии. Тогда же Яффе начал писать стихи по-русски. В 1902 году в Гродно вышел его первый поэтический сборник – «Грядущее». В 1915 году Яффе стал одним из основателей газеты «Еврейская жизнь», а в 1917-1919 годах он был главным редактором издательства «Сафрут» в Москве. По его заказам стихи еврейских поэтов с иврита на русский (по подстрочникам) переводили Валерий Брюсов, Владислав Ходасевич, Федор Сологуб, Вячеслав Иванов. Самуил Яковлевич Маршак, в ту пору начинающий литератор, переводил для Яффе непосредственно с иврита.
С 1906 года Яффе принимал активное участие в деятельности сионистского движения. В 1917 году он был избран секретарем сионистской организации Москвы. В 1920 году Яффе с семьей приехал в Эрец-Исраэль и стал редактором открывшейся за год до этого газеты «ХаАрец». В 1921-22 годах он занимал должность главного редактора этой газеты. С 1926 года Яффе возглавлял «Керен ха-Йесод». Взрыв заминированной машины 11 марта 1948 года произошел прямо под его окнами. Шансов выжить у него не было. Арье-Лейб Яффе был похоронен на иерусалимском кладбище Санхедрия. После объединения Иерусалима в 1967 году его останки были перенесены на кладбище на Масличной горе.
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