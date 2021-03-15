Як при Зеленському Медведчук став мыльярдером

Віктор Уколов: Продовжую допомагати майбутньому «Центру протидії дезінформації». Зебобіки люблять пережовувати фейк, що Медведчук нібито «розквітнув» за Порошенка. Скільки не нагадуєш, що він став депутатом після приходу Зеленського, вони, мов закодовані повторюють про «розквіт».
Тому наводжу об’єктивні цифри за даними одного й того ж журналу «Фокус»:
У 2013 році Медведчук володіє капіталом 270,5 млн доларів, 62 місце в рейтингу багатіїв.
У 2018 р у Медведчука залишається 55 млн. — у 5 разів менше, 90 місце.
А в 2020 р Медведчук стає мільярдером і займає 7 позицію в рейтингу:
Сподіваюсь тепер у Ситуаційному центрі на Банковій закипить робота? Кинуться спростовувати цей фейк і принципово карати тих, хто його поширює. Адресу підказати? На два поверхи вище у тому ж будинку.
Дмитро Вовнянко: В суботу «Форбс» оновив рейтинг українських багатіїв. Згідно того рейтингу, за 2020-2021 р. українські багатії багатіють так, що голова обертом.
— Ринат Ахмєтов збагатів на 178% від $2,8 млрд, до $7,8 млрд.
— Віктор Пінчук збагатився на 78%, від $1,4 млрд до $2,5 млрд
— Костянтин Жеваго подорожчав на 118%, від $1,1 млрд до $2,4 млрд
— Ігор Коломойський збагатів на 70% від $1 млрд до $1,7 млрд.
— Геннадій Боголюбов став заможнішим на 42% — від $1,2 млрд до $1,7 млрд.
— Вадим Новінський збагатів на 73%, від $0,81 млрд до $1,4 млрд.
Це все – під час пандемії. Коли в країні падає виробництво. Коли шахтарі виходять на страйки.
Ці цифри – відповідь на питання, чому чинною владою всі абсолютно задоволені. Чому журналістів не цікавлять справді кричущі ситуації в країні. Чому у різноманітних активістів – тотальний анабіоз. Чому імпорт вугілля з ОРДЛО на Центренерго не призводить до редутів, а імпорт електрики з Росії – до Майданів. «Довольні хами, ситі в них єбала».
Для порівняння, в часи Порошенка, тобто з 2014 по 2018 р. за тим самим Форбс:
— Ринат Ахмєтов збіднів, від $12,5 мільярдів до $5,5 млрд
— Віктор Пінчук збіднів від $3,2 млрд до $1,4 млрд
— Костянтин Жеваго дещо збагатів, від $1,2 млрд до $1,6 млрд
— Ігор Коломойський збіднів від $2,1 млрд до $1 млрд
— Ігор Боголюбов збіднів від $2,3 млрд до $1,2 млрд
— Вадим Новінський теж збіднів від $1,5 млрд, до $1 млрд.
Підприємства Порошенка, як ми знаємо, у 2018 р. перебували під керівництвом фонду Ротшильда, інформації про них нема.
Як вам динаміка статків багатіїв за Порошенка і за один рік перебування при владі ЗЕ? Вам все зрозуміло?
Навіть не сумнівайтеся, просто так ця влада не піде. Її триматимуть до останнього. Телеканали олігархів зі шкіри пнутися будуть, аби довести пересічному обивателю, що те що за вікном – найвище благо, а повернення Порошенка це суміш армагедону з рагнарьоком. Всіх інтернетних лідерів думок готових продатися – куплять, аби довести посполитим, що ми – потвори та бузувіри. Бо такого зубожіння як за Порошенка українські топ-олігархи не зазнавали, мабуть ніколи.
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