Як при Зеленському Медведчук став мыльярдером

Віктор Уколов: Продовжую допомагати майбутньому «Центру протидії дезінформації». Зебобіки люблять пережовувати фейк, що Медведчук нібито «розквітнув» за Порошенка. Скільки не нагадуєш, що він став депутатом після приходу Зеленського, вони, мов закодовані повторюють про «розквіт».

Тому наводжу об’єктивні цифри за даними одного й того ж журналу «Фокус»:

У 2013 році Медведчук володіє капіталом 270,5 млн доларів, 62 місце в рейтингу багатіїв.

У 2018 р у Медведчука залишається 55 млн. — у 5 разів менше, 90 місце.

А в 2020 р Медведчук стає мільярдером і займає 7 позицію в рейтингу:

Сподіваюсь тепер у Ситуаційному центрі на Банковій закипить робота? Кинуться спростовувати цей фейк і принципово карати тих, хто його поширює. Адресу підказати? На два поверхи вище у тому ж будинку.

Дмитро Вовнянко: В суботу «Форбс» оновив рейтинг українських багатіїв. Згідно того рейтингу, за 2020-2021 р. українські багатії багатіють так, що голова обертом.

— Ринат Ахмєтов збагатів на 178% від $2,8 млрд, до $7,8 млрд.

— Віктор Пінчук збагатився на 78%, від $1,4 млрд до $2,5 млрд

— Костянтин Жеваго подорожчав на 118%, від $1,1 млрд до $2,4 млрд

— Ігор Коломойський збагатів на 70% від $1 млрд до $1,7 млрд.

— Геннадій Боголюбов став заможнішим на 42% — від $1,2 млрд до $1,7 млрд.

— Вадим Новінський збагатів на 73%, від $0,81 млрд до $1,4 млрд.