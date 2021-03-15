В России государством началось вытеснение Гугл и других поисковиков

В пресс-службе министерства газете сказали, российские пользователи получат «возможность использования российской поисковой системы по умолчанию», начиная с 1 июля.

Какой именно российский поисковик это будет, решит правительство. По мнению участников рынка, скорее всего, это будет «Яндекс».

В «Яндексе» изданию ответили, что не знают, как будет реализована установка их поисковика, так как не видели окончательную версию постановления. В компании считают, что каждый человек должен иметь возможность свободного выбора и наиболее оптимальным решением могло бы стать «окно выбора» поисковой системы.

В Mail ru Group и Apple не ответили на запрос издания. Компания Google отказалась от комментариев.