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В России государством началось вытеснение Гугл и других поисковиков

В пресс-службе министерства газете сказали, российские пользователи получат «возможность использования российской поисковой системы по умолчанию», начиная с 1 июля.

Какой именно российский поисковик это будет, решит правительство. По мнению участников рынка, скорее всего, это будет «Яндекс».

В «Яндексе» изданию ответили, что не знают, как будет реализована установка их поисковика, так как не видели окончательную версию постановления. В компании считают, что каждый человек должен иметь возможность свободного выбора и наиболее оптимальным решением могло бы стать «окно выбора» поисковой системы.

В Mail ru Group и Apple не ответили на запрос издания. Компания Google отказалась от комментариев.

15 марта, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта ﻿
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