В Израиле решили вакцинировать переболевших «ковидом»

Данные клинических испытаний показали, что прививку против новой коронавирусной инфекции можно делать также тем, кто в прошлом уже был инфицирован CoV-SARS-2. До настоящего момента программа Минздрава Израиля по вакцинации населения не распространялась на тех, кто переболел «ковидом» ввиду ограниченного запаса вакцины. Теперь же ведомство решило изменить правила и вакцинировать выздоровевших от коронавируса.

В соответствии с новым постановлением, переболевших можно вакцинировать одной дозой, но не ранее чем через 3 месяца с момента выздоровления. Тот, кто заболел «ковидом» уже после получения первой дозы препарата, может для завершения процесса вакцинации получить вторую прививку на тех же условиях — не ранее чем через 3 месяца с момента выздоровления.

Человек, у которого диагностирован коронавирус после получения двух доз вакцины, больше не должен получать прививок. Все вышеуказанные категории пациентов имеют право на получение «зеленого паспорта».