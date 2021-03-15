Упрощения для игорного бизнеса — Рада планирует снизить налоговый процент

Уже 4 марта Верховная Рад хочет рассмотреть законопроект №2713-д, в котором планируется уменьшить процентную налоговую ставку для организаторов азартных онлайн и офлайн игр. На данный момент этот показатель составляет 18%, согласно проекту цифра должна опустится до 10%. На прошлой неделе данный проект поддержал профильный комитет, поэтому скорее всего рассмотрения дела закончится на пользу инвесторам и организаторам игорного бизнеса в Украине.

Больше всего с этой сделки выигрывают операторы лотерей, ведь их ставка изначально была 30% — это резко повысит спрос на онлайн гемблинг. Даже при столь высокой ставке азартные игры в сети оставались популярными, а все за счет бонусов — в Pin up casino промокод добавлял еще несколько фриспинов или удваивал изначальный депозит. Далеко не в каждом сервисе была такая возможность, поэтому многим начинающим стартап конторам было невозможно удержаться на рынке онлайн гемблинга, не говоря уже о покупке официальной украинской лицензии на проведение турниров.

Что стало причиной изменений

Согласно комментариям к законопроекту, есть несколько основных причин, которые подтолкнули государство к принятию этого решения:

низкий показатель дохода со стороны казино, получившего официальную лицензию. Как известно, ранее ООО “Спейсикс” стало первым официальным казино, получившим игорную лицензию. Показатель дохода с того времени составляет 23,4 миллиона гривен — ниже прогнозируемой прибыли.

появление финансовых пирамид, особенно это касается онлайн ставок. Специалисты Pin up casino постоянно припоминают пользователям быть осторожным — например, приложение Пинап скачать на андроид или IOS нужно только с официального сайта, так как сейчас можно “случайно” попасться на финансовую пирамиду и вместо обещанного выигрыша испортить себе настроение. Снижение ставки поможет упростить порог вхождения легализованных организаций на рынок игорного бизнеса.

слишком высокая ставка для рынка, только начинающего свою деятельность. Даже сейчас сумма в 2 миллиона гривен за лицензию является одной из самых высоких в Европе. Для примера — средний показатель стимулирующей налоговой ставки в ЕС составляет порядка 5-7%.

Как будет развиваться игорный бизнес

Подобные изменения заметно упростят вход на рынок для новых предпринимателей. В плюсе остаются и физические лица — согласно одному из пунктов проекта, выигрыши до 50 000 гривен не будут облагаться налогом, при этом 90% от доходов с лотерей будет получать сам организатор, и только 10% будут направлены в государственную казну. Также упростят систему подачи — ранее только из-за неправильно составленного пакета документов всем организациям было отказано в получении лицензии. Эти шаги необходимы для выполнения бюджета 2021 года — в нем планируется получить 7,4 миллиарда гривен, которые будут полностью под контролем спецфонда бюджета. Этот фонд будет пополняться только за счет приобретения лицензий.