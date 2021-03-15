У берегов Ирландии впервые заметили моржа

У Фланнери есть предположение, как морж оказался у берегов Ирландии: «Он из Арктики. Я бы сказал, что вышло так: обычно, они засыпают на айсберге, а затем их уносит из Арктики. Вот и он уснул на льдине и заплыл слишком далеко, из Гренландии в среднюю часть Атлантического океана».

По словам Фланнери, морж очень устал от путешествия и сильно проголодался. Он попросил местных жителей не приближаться к животному, чтобы оно могло набраться сил: «Сейчас он спит на камнях». Он назвал пятилетнюю девочку, сделавшую находку, «Дэвидом Аттенборо с острова Валентия» (именно туда приплыл морж). Учёный считает, что морж со временем сам уплывёт домой